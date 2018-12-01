Украинские пограничники в Одесском порту обнаружили радиоактивный груз с помощью стационарной системы радиационного контроля «Янтарь», которая сработала во время проверки контейнера с абразивными материалами. Об этом сообщает издание «Таймер».

По результатам исследования уровень гамма–излучения контейнера превышает естественный фон в 10 раз. Груз доставлен на отдельную стоянку для дальнейшего разбирательства.

30 ноября сообщалось, что на таможне в Новосибирской области задержан грузовик с рыбой и икрой общим весом порядка 20 т. Нелегальную продукцию дальневосточного производства везли в Казахстан.