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Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

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Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в Хьюстоне 30 ноября. На момент смерти ему было 94 года, сообщает Reuters 1 декабря.

В апреле 2018 года также не стало его жены – Барбары Пирс Буш. Они прожили вместе 73 года. После себя супруги оставили пятерых детей, 17 внуков и восемь правнуков. Их старший сын — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, а второй сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора штата Флорида.

В последние годы бывший глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. В последние месяцы жизни его часто госпитализировали по разным причинам, не раз сообщалось о его плохом самочувствии.

Джордж Буш возглавлял Штаты с 1989 по 1993 год. Ранее он также был вице-президентом при Рональде Рейгане. Впоследствии Буш пытался повторно избираться на пост президента, но уступил демократу Биллу Клинтону.

В период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР. В международной политике Буш известен своими военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. 

В ноябре 2017 года Буш был признан самым долгоживущим президентом США. Свое 90-летие он отметил прыжком с парашютом, ранее он также уже совершал несколько прыжков.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша, заявив, что он являлся примером для всей нации.

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