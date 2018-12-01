Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили соболезнования в связи с кончиной 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего. Соответствующую запись Трамп разместил на своей странице в Twitter 1 декабря.

«Мы с Меланьей присоединяемся к горюющей нации и скорбим вместе с вами в связи с кончиной бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который ушел из жизни прошлой ночью. Он вдохновлял поколения своих соотечественников на государственную службу с помощью своего реализма, обезоруживающего ума и приверженности вере, семье и стране», — говорится в заявлении президента.

Ранее 1 декабря сообщалось, что бывший президент США Барак Обама также выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего.

Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. В апреле этого года из жизни ушла супруга бывшего американского лидера — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Он оставил после себя пятерых детей, 17 внуков и восемь правнуков. В последние годы бывший глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. О времени и месте проведения похорон будет объявлено дополнительно.