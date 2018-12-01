Барак Обама выразил соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего

Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Twitter 1 ноября.

«Америка потеряла патриота и покорного служителя Джорджа Герберта Уокера Буша. Наши сердца сегодня полны печали, но вместе с тем переполнены благодарностью. Мы все сегодня рядом с близкими Буша и теми, для кого Джордж и Барбара были примером», — написал он.

Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. В апреле этого года из жизни ушла супруга бывшего американского лидера — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.