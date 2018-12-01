Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 декабря

По данным Гидрометцентра, в субботу, 1 декабря, в Москве ожидается до минус 8°С. Об этом сообщает «Газета.ру».

Температура воздуха в городе составит от минус 6 до минус 8°С. Днем будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Также местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/с.

30 ноября сообщалось, что в Гидрометцентре России рассказали о вероятности бесснежного Нового года в Москве. Жителям московского региона, по всей вероятности, придется встречать Новый год без снега.