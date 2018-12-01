Более 650 автомобилей попали в снежные заторы в Краснодарском крае

Более 650 автомобилей попали в снежные заторы из-за непогоды в Павловском, Новокубанском, Гулькевечском районах и в Армавире Краснодарского края.

МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.