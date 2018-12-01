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Ученые нашли способ улучшить память у мужчин

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Потребление фруктового сока каждый день может улучшить память мужчин в преклонном возрасте, утверждают ученые одной из школ Гарварда.

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Проведя исследование на 28 тыс. мужчинах старше 50 лет, специалисты выяснили, что участники, которые ежедневно употребляли ягоды красного и оранжевого цветов, на 50% реже сталкивались с проблемами потери памяти.

Кроме того, положительное влияние на память наблюдалось у мужчин, употреблявших листовую зелень, отмечает РЕН ТВ.

Сопоставив все данные исследования, ученые пришли к выводу, что для поддержания оптимального состояния памяти нужно выпивать в день полстакана апельсинового сока, съедать чашку ягод или две чашки листовой зелени.

Теперь специалисты намерены выяснить, какие продукты могут улучшить память женщин.

В сентябре ученые из Калифорнийского университета нашла простой способ улучшить память.

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