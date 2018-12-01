На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 баллов

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло 30 ноября в американском штате Аляска. В связи с землетрясением закрыт международный аэропорт Анкориджа. Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, следующим через Россию в Анкоридж, менять маршрут и садиться в других аэропортах.