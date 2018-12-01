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Премьер Японии рассказал о судьбе альянса Nissan, Renault и Mitsubishi

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Фото: TASS/ZUMA
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Карлос Гон ответил на предъявленные ему обвинения

Будущие отношения автомобильных компаний Nissan, Renault и Mitsubishi должны определять не правительства, а частный бизнес.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с арестом главы альянса Карлоса Гона.

Как пишет «Газета.ру», краткие переговоры Абэ и Макрона состоялись 30 ноября на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Макрон, со своей стороны, назвал альянс «символом японо-французского экономического сотрудничества» и высказался за его сохранение.

Глава альянса Nissan, Renault и Mitsubishi Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и уклонении от налогов 19 ноября. Японские компании Nissan и Mitsubishi освободили Гона от должности, но он продолжает возглавлять Renault и формально остается главой альянса.

21 ноября замглавы Минпромторга Александр Морозов на форуме «Транспортная неделя» заявил, что арест Гона не повлияет на деятельность автопроизводителей альянса в России и переговоры о специнвестконтракте (СПИК).

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