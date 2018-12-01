Туристка сняла на видео спасение львицы от стаи гиен

Студентка, путешествовавшая по Национальному парку Крюгера в Южной Африке, сняла на видео, как львы спасли львицу от стаи гиен.

На кадрах видно, как гиены загнали львицу в угол. Приближаясь ближе и издавая громкие звуки, они уже были готовы к нападению, однако на помощь львице пришли представители ее вида.

Как заметили в Daily Mail, попавший на видео инцидент напоминает сцену из мультфильма «Король Лев», когда гиены ополчились на львенка Симбу, но его отец Муфаса прогнал хищников.

Ранее забавный инцидент произошел в заповеднике Масаи-Мара на юго-западе Кении. Лев-трусишка, застрявший на дереве посреди африканской саванны, стал героем фильма Би-би-си и звездой интернета.