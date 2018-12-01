В США не поверили в существование штата Нью-Мексико в стране

Сотрудники бюро регистрации браков столичного округа Колумбия потребовали от политика из Нью-Мексико Гэвина Кларксона доказать существование его штата в составе США, пишет Las Cruces Sun-News.

По словам мужчины, его приняли за иностранного гражданина.

Кларксон хотел узаконить отношения со своей невестой и в качестве удостоверения личности показал водительские права, выданные в Нью-Мексико.

Сотрудница бюро отказалась принимать документ. После возражений Кларксона она обратилась к начальнику.

«Мой руководитель говорит, что мы не можем принимать международные водительские права. У вас есть паспорт в Нью-Мексико?» –– привел ее слова мужчина.

После длительных споров и выяснений в итоге сотрудники бюро согласились, что Нью-Мексико находится в США, и извинились за произошедшее.

Штат Нью-Мексико расположен на юго-западе США. По словам Кларксона, он и ранее слышал от жителей штата, что в других частях страны их воспринимают как иностранцев, однако лично столкнулся с этим впервые.