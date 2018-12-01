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Ученые рассказали о способе избавиться от депрессии

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Фото: Global Look Press/McPHOTO/M. Begsteiger
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Техника прямой электрической стимуляции области мозга, находящейся над глазами, позволяет мгновенно избавиться от депрессии, пишет издание Current Biology со ссылкой на исследование ученых.

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Отмечается, что специалисты провели эксперимент на 25 пациентах, страдающих от эпилепсии. Все участники исследования ожидали операции в госпитале. К их мозгу подключили провода с целью обнаружить источник приступов.

После этого медики простимулировали электроимпульсом несколько областей и обнаружили, что при воздействии на латеральную орбитофронтальную кору несколько пациентов заявили об улучшении настроения.

После прекращения стимуляции состояние пациентов вернулось к прежнему.

В настоящий момент ученые пытаются выяснить, каким образом можно продлить эффект от стимуляции и как использовать открытие для лечения пациентов с депрессией без введения электродов в мозг.

27 ноября российские врачи назвали способы борьбы с так называемой зимней депрессией, когда настроение портится, а усталость и сонливость возрастают.

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