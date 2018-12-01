Концепт российского сверхскоростного вертолета показали на видео

Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать». Ролик опубликован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса».

На кадрах можно увидеть 3D-модель новинки. Разрабатываемый вертолет обладает традиционной для машин «Камова» соосной системой расположения несущих винтов.

Ожидается, что скорость вертолета составит более 400 км/ч.

В феврале сообщалось, что научно-исследовательским институтом Военно-воздушных сил Минобороны разрабатывается и беспилотная версия сверхскоростного вертолета.

29 ноября было опубликовано видео выкатки новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В из цеха.



