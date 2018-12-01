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В Германии предложили закрыть порты для судов России

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Евросоюз и США должны рассмотреть возможность закрытия своих портов для российских судов, следующих из Азовского моря, заявила 30 ноября генсек немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Такой вариант политик предложила в качестве ответа на инцидент в Керченском проливе.

«Одним из ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена», –– цитирует ее Reuters.

В настоящее время Аннегрет Крамп-Карренбауэр является главным претендентом на пост председателя ХДС после ухода Ангелы Меркель.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в Керченском проливе и проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате суда были задержаны. В рамках уголовного дела о нарушении госграницы все украинские моряки арестованы и направлены в московское СИЗО «Лефортово».

В Москве инцидент назвали провокацией, направленной на создание скандала. При этом российский МИД не исключил, что Запад знал о планах Киева.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ранее украинские корабли уже проходили в Керченском проливе, предварительно уведомив российскую сторону, и никаких проблем не возникало.

26 ноября украинские власти ввели в 10 областях военное положение, а еще через три дня запретили въезд в страну всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Кроме того, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Киев также рассматривает вариант закрытия своих портов для кораблей из России.

ЕС в четверг принял заявление, в котором призвал к снижению напряженности в азовском регионе. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее призвала Киев к «умному подходу», отметив, что решить ситуацию можно только путем переговоров.

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