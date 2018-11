Опубликованы кадры последствий мощного землетрясения на Аляске

В Сети появилось видео последствий землетрясения магнитудой 7,2 на Аляске, произошедшего 30 ноября. На кадрах видны огромные трещины и разломы на дорогах.

Эпицентр землетрясения находился в 13 км от города Анкоридж. По предварительным данным, серьезные повреждения получили несколько домов и одна школа.

Губернатор штата Билл Уокер объявил режим ЧП. При этом объявленная ранее угроза цунами к настоящему моменту отменена.

Praying for all those in Alaska after the huge earthquake!! pic.twitter.com/0VbN0qYbLf

Из-за землетрясения Росавиация разрешила летящим через РФ в США и Канаду самолетам, изменить маршрут и следовать в другие аэропорты.

This is what happened on the 6th floor of the Nesbett Courthouse during the Anchorage #earthquake. Both attorneys jumped under their desks. Evacuated the building after the shaking stopped. pic.twitter.com/dqHGPCv6XO