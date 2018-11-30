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Опубликованы кадры последствий мощного землетрясения на Аляске

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Фото: REUTERS/Don Causey
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В Сети появилось видео последствий землетрясения магнитудой 7,2 на Аляске, произошедшего 30 ноября. На кадрах видны огромные трещины и разломы на дорогах.

Эпицентр землетрясения находился в 13 км от города Анкоридж. По предварительным данным, серьезные повреждения получили несколько домов и одна школа.

Губернатор штата Билл Уокер объявил режим ЧП. При этом объявленная ранее угроза цунами к настоящему моменту отменена.

Из-за землетрясения Росавиация разрешила летящим через РФ в США и Канаду самолетам, изменить маршрут и следовать в другие аэропорты.

Ранее в пятницу сообщалось, что во время саммита G20 в Аргентине произошло землетрясение.

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