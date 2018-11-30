Ученые объяснили тягу пациентов к вранью перед докторами

Медики из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США) выяснили, что примерно 60–80% пациентов врут медсестрам и докторам при попадании в больницу. По их словам, это происходит из-за элементарного стыда и гордости, сообщается в журнале JAMA Network Open.



«Большинство пациентов просто хотят, чтобы доктора считали их «примерными больными». В том числе они опасаются того, что их сочтут «никчемными» людьми, которые не способны самостоятельно принимать правильные решения», — рассказала соавтор исследования Ангела Фэгерлин.

Отмечается, что чаще всего от врачей скрывают свои вредные привычки, венерические болезни и недуги неврологического характера, поскольку огласка подобных проблем со здоровьем может повлиять на отношения с работодателями.

Ранее в ноябре ученые из Университета Гранады выяснили, что человека, который говорит неправду, в первую очередь выдает температура носа.