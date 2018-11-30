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Ученые объяснили тягу пациентов к вранью перед докторами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Медики из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США) выяснили, что примерно 60–80% пациентов врут медсестрам и докторам при попадании в больницу. По их словам, это происходит из-за элементарного стыда и гордости, сообщается в журнале JAMA Network Open.

«Большинство пациентов просто хотят, чтобы доктора считали их «примерными больными». В том числе они опасаются того, что их сочтут «никчемными» людьми, которые не способны самостоятельно принимать правильные решения», — рассказала соавтор исследования Ангела Фэгерлин. 

Отмечается, что чаще всего от врачей скрывают свои вредные привычки, венерические болезни и недуги неврологического характера, поскольку огласка подобных проблем со здоровьем может повлиять на отношения с работодателями.

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