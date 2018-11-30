Синоптики предупредили о наступлении самой холодной ночи

Первая ночь зимы в Москве будет самой холодной за последние месяцы — столбики термометра опустятся до минус 17 градусов. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает Гидрометцентр России.

При этом в Подмосковье ожидается до минус 18 градусов мороза, местами даже до минус 22 градусов.

Отмечается, что днем 1 декабря в Московском регионе будет минус 6–8 градусов, а 2 декабря потеплеет до минус 3 – минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха в декабре 2018 года в Москве будет намного ниже, чем в предыдущие годы. Автомобилистов призвали быть максимально внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.