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Легойда заявил о давлении на УПЦ в Киеве

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Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 30 ноября заявил, что украинские власти целенаправленно оказывают давление на священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).

По его словам, после отказа архиереев канонической церкви участвовать в «объединительном соборе» власти в Киеве начали проводить «индивидуальные беседы» с целью склонить их к изменению решения.

«Это выглядит именно как давление, другого объяснения у меня нет. И владыка Павел (наместник Киево-Печерской лавры — Ред.) сказал, что он получает телефонные звонки с угрозами, и это, конечно, сложно расценивать иначе, как давление», — цитирует Легойду «РИА Новости».

Ранее 30 ноября, глава пресс-службы канонической украинской церкви Василий Анисимов предложил возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Петра Порошенко по статье о разжигании межрелигиозной розни. Так представитель церкви прокомментировал обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры.

В это же день сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю столичной лавры — митрополиту Украинской православной церкви Павлу. Также на этой неделе в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры пришли описывать имущество. Павел рассказал, что на него оказывают давление киевские власти. Все это происходит на фоне иных многочисленных нападок на представителей УПЦ и возникших претензий на церковное имущество.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

На заседании Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Принять устав планируют на «объединительном соборе» раскольников в Киеве, дата которого еще не определена.

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