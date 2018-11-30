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Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа

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Фото: Depositphotos
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Туристка из России погибла в индийском штате Гоа после посещения ночного клуба. Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.

В дипучреждении отметили, что речь идет о российской гражданке Екатерине Сиволобовой 1985 года рождения. Она скончалась в больнице города Малуса 28 ноября после пребывания в местном ночном клубе. В настоящий момент ведется расследование, передает «РИА Новости».

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — добавили в генконсульстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что посольство в Нью-Дели контактирует с родственниками умершей и представителями туристической и страховой компаний. Идет подготовка документов для транспортировки тела в Россию.

Местные СМИ предполагают, что причиной смерти россиянки стала передозировка наркотиков. Девушка отдыхала на Гоа с мужем и друзьями, которые и доставили ее в больницу. Они, в свою очередь, утверждают, что не употребляли запрещенные вещества, а пили лишь местный ликер.

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