Защита полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы

Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил журналистам адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.

«Впервые слышим это от вас. У нас нет результатов экспертизы, следствие не дает нам такую информацию», — цитирует защитника «РИА Новости».

Таким образом Халиков прокомментировал сообщение одного из каналов в Telegram о том, что эксперты якобы нашли ДНК всех троих полицейских на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия.

В конце ноября появилась информация, что у двух из трех обвиняемых — 51-летнего экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и 50-летнего экс-главы ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева — есть алиби. Однако юрист Константин Злобин в беседе с «Известиями» предположил, что процесс его доказывания может затянуться. По его словам, в случае если защите удастся подтвердить свою правоту, Матвеева и Галиева не смогут обвинить в преступлении.

Также по данному делу проходит 34-летний бывший руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. О наличии у него алиби не сообщалось.

23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. По ее словам, издевательства продолжались всю ночь. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под стражу. Против правоохранителей возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).