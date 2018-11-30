Захарова назвала максимально мягким обращение с украинскими судами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Россия «максимально мягко обошлась» с украинскими судами, устроившими провокацию в Керченском проливе. По ее словам, инцидент регулировали буквально в «ручном режиме», несмотря на то, что международные правила допускали более жесткую реакцию.

«Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Она отметила, что российские пограничники всячески пытались остановить украинских моряков, рискуя при этом своими жизнями.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях было найдено оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, организованной Киевом в преддверии президентских выборов.