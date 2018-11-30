Обследование пассажиропотока проводится в Орле и Орловском районе
В Орловском районе и в городе Орел до 14 декабря проводится обследование пассажиропотока. Работы проводятся в рамках госконтракта ЗАО «Группа компаний «Навигатор».
Исходя из документации, для обследования пассажиропотока должны провести замеры в течение трех будних и одном выходном дне. Будет исследоваться утренний пик, межпик и вечерний пик на каждом маршруте внутри транспортного средства. Об этом пишет InfoOrel.ru.
Во время рейса в общественном транспорте обследователь будет проводить фотосъемку салона для наглядного отображения загруженности транспорта. Стоимость работ оценили в 2,99 млн рублей.
Работы проводятся для разработки единой транспортной схемы Орла и Орловского района.