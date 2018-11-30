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Россия не запрашивала переговоры Лаврова и Помпео на саммите G20

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Российская сторона не запрашивала встречу главы МИД страны Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях саммита G20, который проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом «РИА Новости» сообщил дипломатический источник в делегации России в пятницу, 30 ноября.

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Изначально в рамках саммита должна была состояться встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 29 ноября американский лидер заявил, что сейчас сложилось подходящее время для переговоров с российским коллегой, однако в тот же день объявил об отмене встречи.

Свое решение Трамп объяснил инцидентом между Россией и Украиной, произошедшем в Керченском проливе.

30 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп встретятся «на ногах» в ходе саммита. Позднее в Белом доме сообщили, что встречи в этом формате не планируется.

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. В ходе мероприятия  Путин проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

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