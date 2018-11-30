Глава Курской области поставил задачу по развитию дорожной сети

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт поставил задачу по развитию дорожной сети региона на 2019 год. В четверг, 29 ноября, состоялась встреча главы региона и начальника ФКУ Упрдор Москва–Харьков Сергея Неделякова.

В 2019 году в Курской агломерации планируется провести ремонт 51,5 км дорог и улиц. Стоимость работ оценили в 960 млн рублей. Работы запланированы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом пишет «Курская правда».

Помимо этого, в рамках проекта запланировано строительство двух очередей на продолжении проспекта Дружбы протяженность 3,24 км. Стоимость работ составит 626 млн рублей. На региональной сети дорог в рамках проекта выполнят ремонт 4,5 км дорожного покрытия.

Также планируется провести капремонт федеральной сети дорог на территории Курской области. Четыре участка протяженностью 32,9 км будут приведены в порядок за 976,9 млн рублей.

На встрече Старовойт и Неделяков, в числе прочего, обсудили перспективные планы по развитию дорожной сети, порядок взаимодействия при реализации приоритетного проекта, а также передачу региональных дорог в федеральную собственность.