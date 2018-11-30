Прямой эфир

Глава Курской области поставил задачу по развитию дорожной сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт поставил задачу по развитию дорожной сети региона на 2019 год. В четверг, 29 ноября, состоялась встреча главы региона и начальника ФКУ Упрдор Москва–Харьков Сергея Неделякова.

В 2019 году в Курской агломерации планируется провести ремонт 51,5 км дорог и улиц. Стоимость работ оценили в 960 млн рублей. Работы запланированы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом пишет «Курская правда».

Помимо этого, в рамках проекта запланировано строительство двух очередей на продолжении проспекта Дружбы протяженность 3,24 км. Стоимость работ составит 626 млн рублей. На региональной сети дорог в рамках проекта выполнят ремонт 4,5 км дорожного покрытия.

Также планируется провести капремонт федеральной сети дорог на территории Курской области. Четыре участка протяженностью 32,9 км будут приведены в порядок за 976,9 млн рублей.

На встрече Старовойт и Неделяков, в числе прочего, обсудили перспективные планы по развитию дорожной сети, порядок взаимодействия при реализации приоритетного проекта, а также передачу региональных дорог в федеральную собственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр транспорта Ростовской области назвал причину плохих дорог
В двух агломерациях Башкирии отремонтируют 500 км дорог

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017