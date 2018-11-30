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Пьяного водителя приговорили к обязательным работам во Владимире

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Во Владимире вынесли приговор пьяному водителю, который ранее был лишен водительских прав за тот же проступок. Об этом сообщает сайт Октябрьского районного суда.

Нетрезвого водителя задержали инспекторы ГИБДД. Выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен прав за «пьяную езду». При освидетельствовании в выдыхаемом воздухе обнаружили этиловый спирт. Об этом пишет ИА «Владимирские новости».

Водителя признали виновным. По решению суда он должен будет отработать 250 часов с лишением права управлять транспортным средством на три года.

18 ноября в Саратовской области в дорожной аварии с пьяным водителем пострадали две женщины. Мужчина также был лишен ранее водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

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