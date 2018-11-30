Дом актера сериала «Каменская» забросали банками с черной краской

Хулиганы бросили банки с черной краской в окна дома российского актера Артема Назарова, расположенного в Одинцовском районе Московской области. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения, передает 30 ноября телеканал РЕН ТВ.

По его данным, от действий злоумышленников пострадал сам артист. Ведется розыск подозреваемых, а также определяется размер нанесенного ими ущерба.

Артем Назаров снимался в фильме «Тарас Бульба» и сериалах «Каменская», «Марш Турецкого».

Ранее певец Пьер Нарцисс, исполнявший хит «Шоколадный заяц», сообщил, что нетрезвый мужчина ударил его кружкой по голове при отказе провести постороннего в столичный клуб. После инцидента артист обратился в полицию.