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Сообщество РЕН ТВ в «Одноклассниках» растет рекордными темпами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Родина
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Группа телеканала РЕН ТВ в социальной сети «Одноклассники» в ноябре стала самой быстро растущей среди групп СМИ. За месяц к ней добавилось 15,6 тыс. подписчиков. Об этом говорится в материалах социальной сети, поступивших в «Известия».

На данный момент это наилучший результат в приросте подписчиков в сообществе за весь 2018 год. Всего в группе РЕН ТВ в «Одноклассниках» состоит 290 тыс. пользователей.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входят новостные службы телеканалов РЕН ТВ, «5 канал», «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия — IZ.RU» и газета «Известия». «Известия» являются современным производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды (интернет, ТВ, печать, аудио). Общая аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.

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