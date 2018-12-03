3 декабря мир отмечает Международный день инвалидов. Это день, когда мы можем привлечь внимание общества к вопросам социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, обсудить проблемы их профессиональной реализации и доступность социальных и культурных благ. Я имею право говорить на эту тему не только как ученый и аналитик социокультурной сферы, но и как человек, который в течение 40 лет входит в группу тех, кого называют «люди с ограниченными возможностями здоровья».

К сожалению, пока российское общество не рассматривает инвалида в качестве «субъекта социальной активности». На уровне государства ставится задача интеграции, но она сводится к очень ограниченному набору функций самообслуживания и первичной социализации. А говоря о безбарьерной среде, людей с ограниченными возможностями здоровья воспринимают только в качестве потребителей, игнорируя их социальные роли.

Многие чиновники, управленцы, педагоги, библиотекари не принимают во внимание, что ограниченные возможности передвижения, пониженный слух, нарушения сердечно-сосудистой или эндокринной системы не являются показателем низкого интеллектуального уровня, неспособности к созданию нового знания, неготовности воспринимать сложные по форме и замыслу произведения искусства. Образовательные, информационные и культурные потребности и способности этих групп ничем не отличаются от потребностей любых других людей. Задача лишь в том, что нужно добраться, подняться, иметь специально оборудованное место для работы, учебы, досуга — то, что мы называем сегодня доступной средой. А профессиональный, даже мастерски сделанный доступный контент нужен только для тех, у кого наблюдаются нарушения интеллекта.

С одной стороны страна создает для инвалида возможности и гарантии для получения образования, трудоустройства, о которых ранее мы не могли даже мечтать. Но, с другой стороны, можно испытать эмоциональный шок от слов сотрудников организаций социального, образовательного или культурного учреждения: «У нас всё в соответствии с нормативами, и ваши капризы нас не интересуют». Патернализм в отношении инвалидов деформирует представления о доступности современного мира. Почему мы лишены права определять, как нам удобно и что нам интересно?

Многие до сих пор не понимают, что мы, инвалиды, — разные. Например, при акценте на «равных возможностях» обучающихся в школах и вузах забываются интересы педагогов, имеющих ограниченные возможности здоровья. Они обладают недоступной для других способностью к психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов и к воспитанию здоровых детей, которые завтра будут создавать доступный мир для своих ровесников с проблемами слуха, зрения, передвижения.

Современное общество заслуженно поддерживает многодетную мать или женщину, отдающих себя воспитанию ребенка-инвалида. Но будто не замечает матери, которая, преодолевая свой природный недуг или последствия жизненных трагедий (автомобильных и техногенных аварий, террористических актов), растят прекрасных ребят. Тех, кто, называя вещи своими именами, в будущем разделит с государством заботу о матери-инвалиде. Им нужна особая поддержка. И решать этот вопрос нужно на законодательном уровне.

Дети для общения со сверстниками выбирают не игры во дворе, а социальные сети, и образование уже частично становится виртуальным. Ребенок-инвалид в этом ничем не отличается от других, он также интегрирован в эту же среду. Но крайне редко поднимается вопрос о том, как высоко может поднять инвалида «социальный лифт» и на какие «этажи» нам приходится карабкаться, ломая стереотипы о доступности мира для инвалидов.

Остается очень много нерешенных вопросов. Может ли ребенок, находящийся на домашнем обучении, заниматься музыкой, изобразительным искусством, шахматами не в «серой зоне», а в официальной системе дополнительного образования? Может ли ребенок-инвалид, подающий надежды в математике, физике, биологии, принять участие в Всероссийских олимпиадах на разных уровнях? Может ли, инвалид-колясочник стать кандидатом или доктором наук? Теоретически и законодательно — безусловно, да, но на практике есть непреодолимые барьеры: трудности посещения научных форумов, доступность крупнейших библиотек страны для работы инвалидов или просто слова, услышанные мною 10 лет назад в День инвалидов от представителей научной элиты: «А вам-то зачем это нужно?»

Несколько лет назад темой Дня инвалидов для всего мира стал слоган: «Ничего о нас без нас». Давайте слушать тех, для кого мы создаем возможности. Это необходимо для того, чтобы эти возможности совпадали с их потребностями, мечтами и желаниями!

Автор — заведующая кафедрой библиотековедения Московского государственного института культуры, доктор педагогических наук

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