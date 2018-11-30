Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе церемонии фотографирования глав делегаций стран G20 в Аргентине не поздоровались друг с другом. Американский лидер прошел мимо российского коллеги.

По данным ТАСС, организаторы мероприятия подготовили для лидеров России и США места по разные стороны подиума. После окончания фотографирования все участники быстро проследовали на заседание. В зале Путину и Трампу отвели места, расположенные в нескольких креслах друг от друга. При этом российский лидер дружески поприветствовал своего соседа — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Как сообщается на сайте Кремля, на саммите, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря, у российского президента запланированы неформальные встречи в форматах «Россия, Индия и Китай», а также БРИКС. Кроме того, Путин планирует встретиться с президентом Аргентины Маурисио Макри, французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Отмена встречи с Трампом

В ходе саммита у Путина также должна была состояться встреча с Трампом. Однако 29 ноября стало известно, что американский лидер ее отменил. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации, однако отметил, что зато у президента появилась «пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

При этом Песков не исключил, что Трамп и Путин встретятся «на ногах» в ходе саммита. Также он добавил, что программа встреч российского президента на саммите пока верстается и замена встречи с главой США еще не определена.

Реакция в России

Отмену встречи в том числе прокомментировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он считает, что такой ход Трампа не способствует решению существующих проблем. Москва, по его словам, будет ждать другого удобного случая для проведения переговоров.

«Насильно мил не будешь», — резюмировал Лавров.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что провокация Украины в Керченском проливе не является реальной причиной отмены встречи. По ее словам, это объяснение американская сторона использует для публики, так как на деле все обстоит немного иначе.

«Является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — приводит ее слова ТАСС.

Мнения экспертов

Российский сенатор Алексей Пушков после отмены встречи заявил, что США не настроены на серьезный диалог с РФ. Также он отметил, что арест украинских кораблей и моряков несоизмерим по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также считает, что это был лишь повод.

«Моряки — это обычный повод, а реальная причина — это его внутренние проблемы. Там же сейчас разбираются с его соратниками, которые попали под расследование прокурора. Не было бы Керчи, придумали бы что-то другое», — сказал Джабаров 29 ноября.

Об инциденте

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Они проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться и совершали опасные маневры. В результате корабли задержали за нарушение госграницы, а украинских моряков арестовали на два месяца.

Москва назвала произошедшее провокацией и призвала Вашингтон и Берлин оказать влияние на украинские власти.