Прямой эфир

Неизвестные два года прослушивали телефонную линию прокуратуры Македонии

0
Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные лица в течение двух лет прослушивали и записывали телефонные переговоры, которые велись по проводной линии в центральном здании прокуратуры Македонии. Об этом 30 ноября сообщил главный прокурор страны Любомир Йовески.

Хак справа: британские спецслужбы создали опасную сеть влияния
С помощью секретной организации силовики намерены контролировать политические процессы во всей Европе

«Телефонные разговоры записывались с 30 сентября 2016 года до сегодняшнего дня», — цитирует его «РИА Новости».

Специалисты установили, что слежение велось внутри объекта и все телефонные разговоры записывались на два жестких диска, которые находились в помещении телефонной станции. При этом узел связи провели в здание в 2013 году перед заселением.

Следователям предстоит выяснить, было ли несанкционированное оборудование установлено изначально или его подключили позже. Кроме того, специалисты установят, выносились ли эти записи за пределы здания и использовали ли их в корыстных целях посторонние люди.

В ноябре в американских СМИ появилась информация, что смартфон iPhone президента США Дональда Трампа якобы прослушивают «китайские и российские агенты» и американские спецслужбы пытаются убедить главу государства отказаться от использования незащищенного устройства. Позже Белый дом опроверг эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банки рассказали о новой схеме похищения денег хакерами
Anonymous уличила ученого Сутягина в сотрудничестве с Integrity Initiative

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017