Неизвестные два года прослушивали телефонную линию прокуратуры Македонии

Неизвестные лица в течение двух лет прослушивали и записывали телефонные переговоры, которые велись по проводной линии в центральном здании прокуратуры Македонии. Об этом 30 ноября сообщил главный прокурор страны Любомир Йовески.

«Телефонные разговоры записывались с 30 сентября 2016 года до сегодняшнего дня», — цитирует его «РИА Новости».

Специалисты установили, что слежение велось внутри объекта и все телефонные разговоры записывались на два жестких диска, которые находились в помещении телефонной станции. При этом узел связи провели в здание в 2013 году перед заселением.

Следователям предстоит выяснить, было ли несанкционированное оборудование установлено изначально или его подключили позже. Кроме того, специалисты установят, выносились ли эти записи за пределы здания и использовали ли их в корыстных целях посторонние люди.

В ноябре в американских СМИ появилась информация, что смартфон iPhone президента США Дональда Трампа якобы прослушивают «китайские и российские агенты» и американские спецслужбы пытаются убедить главу государства отказаться от использования незащищенного устройства. Позже Белый дом опроверг эту информацию.