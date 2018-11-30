Аргентинский рыбак «выловил» удочкой трех тонущих девочек

Житель Аргентины спас трех тонувших в море девочек благодаря удочке, пишет местное издание Clarin.

Инцидент произошел 25 ноября. Мужчина рыбачил на одном из пляжей в провинции Буэнос-Айрес. Внезапно он заметил, что три девочки, игравшие на берегу, исчезли из виду.

Присмотревшись, аргентинец понял, что их относило всё дальше в море. Рыбак заметил, что леска его удочки натянулась — одна из девочек успела ухватиться за нее. Пока дети держались, мужчина побежал за помощью.

Ему удалось встретить 17-летнего подростка, который хорошо умел плавать. Когда они вернулись на пляж, одна из девочек смогла выплыть, а двух других отнесло от берега на 60 м.

Молодой человек сумел спасти еще одну пострадавшую, пока другая держалась за леску. Спустя 20 минут рыбак вытащил и ее, отмечает «РИА Новости».