Найдена еще одно полезное свойство аспирина

Американские ученые выяснили, что аспирин даже в низких дозах может помочь в борьбе с рассеянным склерозом, пишет Medicalxpress.

Специалисты провели исследование на мышах, больных аутоиммунным энцефалитом, аналогичным рассеянному склерозу у людей. Оказалось, что даже 81 мг аспирина, который многие принимают для предотвращения сердечных заболеваний, облегчает течение болезни.

Более того, прием аспирина тормозил развитие рассеянного склероза. В частности, миелиновая оболочка нервов демонстрировала меньшую деградацию, а также снизилась инфильтрация Т-лимфоцитов в спинной мозг.

Однако ученые предупреждают, что хотя результаты эксперимента воодушевляют, необходимо провести более серьезные исследования с участием людей.

Ранее в ноябре ученые обнаружили пользу аспирина в борьбе с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что лекарство снижает количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника.