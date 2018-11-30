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Найдена еще одно полезное свойство аспирина

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Фото: ТАСС/PA Images FA Bobo/PIXSELL/Stephen Kelly
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Американские ученые выяснили, что аспирин даже в низких дозах может помочь в борьбе с рассеянным склерозом, пишет Medicalxpress.

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Специалисты провели исследование на мышах, больных аутоиммунным энцефалитом, аналогичным рассеянному склерозу у людей. Оказалось, что даже 81 мг аспирина, который многие принимают для предотвращения сердечных заболеваний, облегчает течение болезни. 

Более того, прием аспирина тормозил развитие рассеянного склероза. В частности, миелиновая оболочка нервов демонстрировала меньшую деградацию, а также снизилась инфильтрация Т-лимфоцитов в спинной мозг.

Однако ученые предупреждают, что хотя результаты эксперимента воодушевляют, необходимо провести более серьезные исследования с участием людей. 

Ранее в ноябре ученые обнаружили пользу аспирина в борьбе с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что лекарство снижает количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника. 

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