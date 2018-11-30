Испытания беспилотников на трассе Москва–Петербург начнутся в 2019 году

Испытания беспилотных автомобилей на трассе M11 Москва–Санкт-Петербург начнутся уже в 2019 году. Об этом на Urban Mobility Forum журналистам сообщил соруководитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александр Гурко, передает 30 ноября агентство городских новостей «Москва».

По его словам, работа над проектом начнется в декабре-январе, а испытания стартуют через 4–5 месяцев. Среди компаний, которые проявили интерес к тестированию, — Scania, Volvo, ГАЗ, «АвтоВАЗ», КамАЗ и Volkswagen.

При этом в ноябре сообщалось, что КамАЗ пока не собирается подавать заявку на участие в тестировании беспилотных автомобилей в Москве и Республике Татарстан.

В этом же месяце стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент начнется с 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года.