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Испытания беспилотников на трассе Москва–Петербург начнутся в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Испытания беспилотных автомобилей на трассе M11 Москва–Санкт-Петербург начнутся уже в 2019 году. Об этом на Urban Mobility Forum журналистам сообщил соруководитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александр Гурко, передает 30 ноября агентство городских новостей «Москва».

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По его словам, работа над проектом начнется в декабре-январе, а испытания стартуют через 4–5 месяцев. Среди компаний, которые проявили интерес к тестированию, — Scania, Volvo, ГАЗ, «АвтоВАЗ», КамАЗ и Volkswagen.

При этом в ноябре сообщалось, что КамАЗ пока не собирается подавать заявку на участие в тестировании беспилотных автомобилей в Москве и Республике Татарстан. 

В этом же месяце стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент начнется с 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года. 

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