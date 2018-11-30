Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России прокомментировал отмену переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «РИА Новости» 30 ноября.

По словам дипломата, отмена встречи не способствует решению существующих проблем. Москва, по его словам, будет ждать другого удобного случая для проведения переговоров. «Насильно мил не будешь», — резюмировал Лавров.

29 ноября стало известно, что Трамп отменил встречу с Путиным на саммите «большой двадцатки». В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе. В свою очередь, официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении американской администрации, и отметил, что у лидера РФ появилась пара дополнительных часов в программе для полезных встреч.

30 ноября Песков рассказал, что Трамп и Путин встретятся «на ногах» на саммите G20, как и все его участники, пишет «Газета.ру».

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. В ходе мероприятия у Путина уже запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.