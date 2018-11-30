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Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Министр иностранных дел России прокомментировал отмену переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «РИА Новости» 30 ноября.

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По словам дипломата, отмена встречи не способствует решению существующих проблем. Москва, по его словам, будет ждать другого удобного случая для проведения переговоров. «Насильно мил не будешь», — резюмировал Лавров.

29 ноября стало известно, что Трамп отменил встречу с Путиным на саммите «большой двадцатки». В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе. В свою очередь, официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении американской администрации, и отметил, что у лидера РФ появилась пара дополнительных часов в программе для полезных встреч.

30 ноября Песков рассказал, что Трамп и Путин встретятся  «на ногах» на саммите G20, как и все его участники, пишет «Газета.ру».

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. В ходе мероприятия у Путина уже запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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