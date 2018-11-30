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Снижение смертности от болезней системы кровообращения ожидают в Коми

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Врачи обсудили итоги программы по повышению качества оказания помощи пациентам с острым коронарным синдромом в Республике Коми. Целью программы является снижение смертности населения.

Программа рассчитана до 2020 года. Специалисты планируют повысить доступность и качество медицинской помощи и улучшить качество жизни пациентов за счет восстановления трудоспособности. Медики ожидают, что смертность от острого коронарного синдрома в республике снизится уже по итогам 2018 года до 501 случая на 100 тыс. населения. К 2020 году показатель планируется снизить до 496, сообщает ИА «Комиинформ».

В рамках программы врачи проходят обучение и повышают квалификацию. Рентген-хирурги и кардиологи из Коми проходят стажировки в Москве. В декабре планируется обучение для медиков из Печоры, их обучат специалисты из Сыктывкара.

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