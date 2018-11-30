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Мэрия Владивостока организовала экскурсию на мусоросжигательный завод

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Администрация Владивостока пригласила горожан пойти 4 декабря на бесплатную экскурсию по мусоросжигательному заводу №1. Мероприятие проводится с целью информирования о холодной консервации предприятия.

РИА «Восток-Медиа» подробно писало о его непростой истории. В феврале 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке. Виновником экологической катастрофы стало муниципальное предприятие спецзавод №1.

В октябре 2018 года мусоросжигательный завод запустили на неделю, чтобы уничтожить около 400 т оставшегося мусора. Официально спецзавод №1 прекратил работу 1 сентября, однако фактически это произошло еще в середине августа.

Теперь весь мусор города будет направляться на полигон «Холмистый», который до этого принимал большую часть городских отходов. В ближайшее время воздух на Второй речке станет чище.

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