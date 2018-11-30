Очередную теплую остановку открыли в Якутске

В якутском микрорайоне Марха на улице Строда открылась 24-я теплая остановка в городе. Павильон оборудован мониторами отслеживания местоположения автобусов в реальном времени и камерами прямой трансляции с улицы. Установлена система охраны с вызовом группы быстрого реагирования.

Заместитель главы Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев отметил, что проект теплых остановок в городе расширяется: «Отрадно, что социальный пилотный проект по установке теплых остановок продолжается. Сейчас мы определяем дальнейшую схему. В Мархе планируется построить еще две теплые остановки». Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Социальный проект «Теплая автобусная остановка» начали ради улучшения транспортного обеспечения жителей Якутска. В условиях сильных и долгих морозов новые павильоны являются необходимостью.

Напомним, в конце января управление образования Якутска выпустило приказ, согласно которому занятия в городских школах будут отменяться при понижении температуры до -45 градусов (для младших классов) и до -50 (для старших классов).