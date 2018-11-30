Прямой эфир

Очередную теплую остановку открыли в Якутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В якутском микрорайоне Марха на улице Строда открылась 24-я теплая остановка в городе. Павильон оборудован мониторами отслеживания местоположения автобусов в реальном времени и камерами прямой трансляции с улицы. Установлена система охраны с вызовом группы быстрого реагирования.

Заместитель главы Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев отметил, что проект теплых остановок в городе расширяется: «Отрадно, что социальный пилотный проект по установке теплых остановок продолжается. Сейчас мы определяем дальнейшую схему. В Мархе планируется построить еще две теплые остановки». Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Социальный проект «Теплая автобусная остановка» начали ради улучшения транспортного обеспечения жителей Якутска. В условиях сильных и долгих морозов новые павильоны являются необходимостью. 

Напомним, в конце января управление образования Якутска выпустило приказ, согласно которому занятия в городских школах будут отменяться при понижении температуры до -45 градусов (для младших классов) и до -50 (для старших классов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теплые остановки появятся в Зеленоградске
Вандалы в Сургуте испортили очередную «антивандальную» остановку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017