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Сторож школы в Рязанской области задержан за кражу

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В Михайловском районе Рязанской области задержали подозреваемого в краже из общеобразовательной школы. Им оказался сторож учреждения.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в правоохранительные органы обратился директор школы села Козловка. Он рассказал, что из методического кабинета пропали ноутбук, микшерский пульт и акустические колонки. Был установлен подозреваемый — 26-летний сторож школы. Об этом сообщает РИА «7инфо».

Мужчина отрицал свою причастность к преступлению, украденного у него не обнаружили. После повторного допроса были выявлены неточности в сведениях, после которых обвиняемый признался в содеянном и показал, где спрятал украденное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сторожу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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