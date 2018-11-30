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СМИ сообщили об ужесточении ФИФА правил аренды игроков

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Международная федерация футбола (ФИФА) введет новые ограничения для клубов на число игроков, которых можно отдать в аренду в другие команды. Об этом пишет The Times.

По данным издания, соответствующие поправки уже утверждены и вступят в силу в сезоне-2020/2021. Нововведения предусматривают возможность для клубов отдавать в аренду единовременно не больше шести-восьми игроков, а между двумя клубами должно быть заключено не больше двух сделок в течение сезона, сообщает «Газета.ру».

Как отмечает Daily Mail, новые правила аренды игроков ФИФА вынудят ряд английских клубов кардинально пересмотреть трансферную политику. Так, на правах аренды за другие команды играют 39 футболистов лондонского «Челси», 28 игроков «Манчестер Сити».

Также ожидается ужесточение лимита на количество арендованных игроков для одного клуба.

8 ноября сообщалось о планах ФИФА запретить игрокам европейской суперлиги выступать на ЧМ.

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