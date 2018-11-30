Фонду анонимных алкоголиков дали помещение в Пскове

Депутаты городской думы в Пскове согласовали предоставление помещения фонду анонимных алкоголиков. Собрания будут проходить в здании, где располагается региональное отделение Российского Красного креста.

На очередной сессии депутаты приняли решение по ряду городских помещений. В частности, фонд анонимных алкоголиков получит помещение на улице Советской. Представители думы отметили, что фонд помогает молодым людям «выкарабкаться и победить болезнь», сообщает Псковское агентство информации.

Кроме того, в Псковском педагогическом комплексе помещение выделено под стоматологическую клинику. Врачи будут оказывать бесплатные услуги школьникам.

В школе №47 сможет использовать помещения Федерация карате Пскова.