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Новгородского экс-вице-губернатора подозревают в хищении 136 млн рублей

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В УМВД России по Новгородской области сообщили подробности дела в отношении бывшего первого вице-губернатора Новгородской области Бориса Воронцова. Его подозревают в хищении.

В ведомстве заявили, что по предварительным данным группа жителей Петербурга, в том числе Воронцов, несколько раз подавали в банк заявку на получение кредита. При этом они предоставляли заведомо ложные документы о финансовом состоянии. Деньги они пытались занять на реконструкцию гостиницы в Боровичах.

В итоге банк выдал фигурантам дела кредит на сумму 136 млн рублей. Однако злоумышленники использовали их в личных целях, не отремонтировав здание, сообщает Новгород.ру.

На территории Великого Новгорода, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по местам жительства подозреваемых прошли обыски. Оттуда изъяли оргтехнику и документацию.

Воронцова задержали в Петербурге накануне 29 ноября. Его доставили в Великий Новгород.

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