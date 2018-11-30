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Кубань будет применять финские технологии по переработке отходов

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Власти Краснодарского края решили использовать финские технологии переработки мусора. Для утилизации твердых бытовых отходов построят семь межмуниципальных полигонов на основе государственно-частного партнерства. Об этом объявили на встрече губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала.

Инвесторам предоставят преференции, в частности, землю в аренду без торгов, сообщает ИА KrasnodarMedia. Площадки для создания полигонов в регионе уже есть. Микко Хаутала подтвердил, что у Финляндии были проблемы с переработкой отходов, но их удалось устранить.

«Если в начале 2000-х годов мы вывозили на свалки 61% мусора, то сейчас — только 3%. Широкое распространение получила вторичная переработка», — отметил посол.

Житель швейцарского города Биль получил два дня тюрьмы за то, что неправильно выбросил мусор. Инцидент произошел в ноябре 2017 года. 33-летний мужчина оставил пакет с мусором на улице в тот день, когда его не должны были забирать. Кроме того, он выбросил отходы в обычном пакете вместо одобренного местным советом дорогостоящего мешка.

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