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Виновного в гибели сотрудника ГИБДД водителя осудили в Казани

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Верховный суд Республики Татарстан вынес обвинительный приговор в отношении водителя BMW, который протаранил полицейский автомобиль, в результате чего погиб сотрудник ГИБДД.

Как сообщили Inkazan в пресс-службе суда, было установлено, что 27 апреля 2018 года мужчина за рулем BMW не остановился по требованию инспекторов, после чего за ним началась погоня с участием пяти экипажей ДПС. Дорогу иномарке преградил патрульный автомобиль LADA Priora, водитель BMW протаранил его.

В результате происшествия погиб 42-летний лейтенант полиции Юрий Матренин. Позже он был награжден посмертно орденом Мужества.

Алкоголя в крови у водителя иномарки обнаружено не было. Во время погони скорость BMW достигала 170 км/ч.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и десять месяцев. Также ему был отменен условный срок, в результате чего его приговорили к шести годам лишения свободы.

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