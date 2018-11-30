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Пенсионер погиб в результате ДТП в Карелии

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Житель Московской области погиб в результате ДТП на трассе в Карелии. Иномарка выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

Авария произошла в утреннее время на федеральной автодороге А-119 Медвежьегорск–Вологда. По данным ГИБДД, автомобиль Nissan выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и перевернулся. 64-летний житель Московской области, управлявший автомобилем, от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пять человек стали жертвами ДТП. Водитель грузовика допустил выезд прицепа на встречную полосу, там произошло столкновение с манипулятором, «Газелью» и Land Rover. В числе погибших водители манипулятора и иномарки, а также три пассажира иномарки.

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