В Москве назвали самые экологически открытые нефтяные компании России

Результаты ежегодного рейтинга открытости нефтегазовых компаний России в области экологической ответственности были обнародованы в пятницу, 30 ноября, в аналитическом центре при правительстве РФ в Москве, сообщает корреспондент «Известий».

Исследование, организаторами которого выступают Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и группа компаний «Креон», призвано выделить компании, наиболее активно вовлеченные в решение вопросов экологической безопасности и готовые к диалогу с независимыми экологами и местным населением. В этом году в нем приняли участие 22 крупнейших отечественных предприятия, занятые в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.

Лидерами по итогам 2017 года были признаны компания-оператор проекта «Сахалин-2» — «Сахалин Энерджи», компания «Зарубежнефть» и оператор проекта «Сахалин-1» — «Эксон НЛ». В десятку в том числе вошли «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Роснефть» и «Газпром нефть».

Деятельность компаний оценивалась по трем ключевым параметрам: качество управления в сфере экологической безопасности (экологический менеджмент), снижение уровня воздействия на окружающую среду, а также уровень экологической открытости. При этом для оценки использовались только данные, размещенные ими в открытом доступе.

Помимо тройки победителей, в отдельных номинациях были отмечены также «Сургутнефтегаз» и «Зарубежнефть» (за уровень экологического менеджмента), Каспийский трубопроводный консорциум (за снижение воздействия на окружающую среду) и «Лукойл» (за готовность к раскрытию информации).

Позитивный эффект от составления рейтинга, который является общественной инициативой, отметили также в профильных ведомствах — в том числе в Минприроды и Минэнерго.

«Следует и далее на площадках данного проекта активно развивать диалог между нефтегазовыми компаниями и обществом по вопросам экологической безопасности», — отметил в своем приветствии замминистра энергетики Павел Сорокин.

Высокие строчки в рейтинге имеют для компаний серьезный имиджевый эффект, а усилия отдельных компаний влияют на состояние всей отрасли, уверен Александр Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России.

«Каждая компания стремится стать в рейтинге первой и, соответственно, где-то, например, может погасить для этого лишний нефтяной факел. В результате улучшаются среднеотраслевые показатели, получается такой коллективный труд», — подчеркнул он в своей речи.

Проект существует с 2013 года, в этом году рейтинг был представлен в пятый раз. Проводит исследование Национальное рейтинговое агентство.