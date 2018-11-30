Прямой эфир

В Москве назвали самые экологически открытые нефтяные компании России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Результаты ежегодного рейтинга открытости нефтегазовых компаний России в области экологической ответственности были обнародованы в пятницу, 30 ноября, в аналитическом центре при правительстве РФ в Москве, сообщает корреспондент «Известий». 

Исследование, организаторами которого выступают Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и группа компаний «Креон», призвано выделить компании, наиболее активно вовлеченные в решение вопросов экологической безопасности и готовые к диалогу с независимыми экологами и местным населением. В этом году в нем приняли участие 22 крупнейших отечественных предприятия, занятые в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.

Лидерами по итогам 2017 года были признаны компания-оператор проекта «Сахалин-2» — «Сахалин Энерджи», компания «Зарубежнефть» и оператор проекта «Сахалин-1» — «Эксон НЛ». В десятку в том числе вошли «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Роснефть» и «Газпром нефть».

Деятельность компаний оценивалась по трем ключевым параметрам: качество управления в сфере экологической безопасности (экологический менеджмент), снижение уровня воздействия на окружающую среду, а также уровень экологической открытости. При этом для оценки использовались только данные, размещенные ими в открытом доступе.

Помимо тройки победителей, в отдельных номинациях были отмечены также «Сургутнефтегаз» и «Зарубежнефть» (за уровень экологического менеджмента), Каспийский трубопроводный консорциум (за снижение воздействия на окружающую среду) и «Лукойл» (за готовность к раскрытию информации).

Позитивный эффект от составления рейтинга, который является общественной инициативой, отметили также в профильных ведомствах — в том числе в Минприроды и Минэнерго.

«Следует и далее на площадках данного проекта активно развивать диалог между нефтегазовыми компаниями и обществом по вопросам экологической безопасности», — отметил в своем приветствии замминистра энергетики Павел Сорокин.

Высокие строчки в рейтинге имеют для компаний серьезный имиджевый эффект, а усилия отдельных компаний влияют на состояние всей отрасли, уверен Александр Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России.

«Каждая компания стремится стать в рейтинге первой и, соответственно, где-то, например, может погасить для этого лишний нефтяной факел. В результате улучшаются среднеотраслевые показатели, получается такой коллективный труд», — подчеркнул он в своей речи.

Проект существует с 2013 года, в этом году рейтинг был представлен в пятый раз. Проводит исследование Национальное рейтинговое агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нефтяники подтвердили подписание соглашения о стабилизации цен на топливо
Для нефтяной отрасли ищут пути развития
Правительство намерено стимулировать добывающие компании к проведению геологоразведочных работ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017