Болгарский лидер указал на недопустимость зависимости ЕС от Украины

Европа не должна быть заложником амбиций и внутренней политики Украины, заявил президент Болгарии Румен Радев. Слова в пятницу, 30 ноября, приводит его пресс-служба.

В беседе с журналистами глава государства отметил высокий риск от эскалации конфликта между Россией и Украиной и указал, что Европа не имеет «интереса от милитаризации Черного моря, так как это окажет прямое влияние на Болгарию».

Радев выразил надежду на скорое завершение конфликта и призвал стороны придерживаться норм международного права и не нарушать законных границ.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российские военные применили силу для их остановки. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На этом фоне власти Украины ввели в 10 регионах страны военное положение. 29 ноября Центризбирком Украины принял решение отменить в этих областях выборы депутатов местных советов и мэров.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения на Украине провокацией своего коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства, которые Киев планирует провести в марте следующего года.