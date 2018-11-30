Почти 340 тыс. кубометров мусора ликвидируют в Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области стартовал масштабный проект по ликвидации свалок и устранению экологического ущерба. Планируется утилизировать около 340 тыс. кубометров мусора, что сравнимо по площади с 90 футбольными полями. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день Среднеахтубинский район является одним из самых «замусоренных» во всей Волгоградской области. В пятницу, 30 ноября, состояние экологии в районе обсудили вице-губернатор Василий Иванов, председатель экологического совета при областной думе Ирина Соловьева, глава района Геннадий Шевцов и представители природоохранных ведомств.

В ходе обсуждения было решено, что для полной реабилитации земель потребуется принципиально новый подход. Об этом пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

По словам вице-губернатора, экологический проект уже реализован в Кировском районе, сейчас стартовал проект в Староахтубинском. Проектные решения по ликвидации 18 свалок позволили задействовать два федеральных проекта: «Чистая страна» и «Оздоровление Волги».

Федеральный проект «Чистая страна» будет реализовываться на протяжении всего следующего года. В рамках него планируется ликвидировать 14 свалок, которые находятся в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», а также других мест, несущих ущерб окружающей среде.