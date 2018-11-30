Прямой эфир

Почти 340 тыс. кубометров мусора ликвидируют в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области стартовал масштабный проект по ликвидации свалок и устранению экологического ущерба. Планируется утилизировать около 340 тыс. кубометров мусора, что сравнимо по площади с 90 футбольными полями. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день Среднеахтубинский район является одним из самых «замусоренных» во всей Волгоградской области. В пятницу, 30 ноября, состояние экологии в районе обсудили вице-губернатор Василий Иванов, председатель экологического совета при областной думе Ирина Соловьева, глава района Геннадий Шевцов и представители природоохранных ведомств.

В ходе обсуждения было решено, что для полной реабилитации земель потребуется принципиально новый подход. Об этом пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

По словам вице-губернатора, экологический проект уже реализован в Кировском районе, сейчас стартовал проект в Староахтубинском. Проектные решения по ликвидации 18 свалок позволили задействовать два федеральных проекта: «Чистая страна» и «Оздоровление Волги».

Федеральный проект «Чистая страна» будет реализовываться на протяжении всего следующего года. В рамках него планируется ликвидировать 14 свалок, которые находятся в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», а также других мест, несущих ущерб окружающей среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концепцию экологической политики разработали в Ярославской области
Калининградская область стала лучшим регионом для экологического отдыха

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017