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Microsoft впервые за пять лет обновила иконки пакета Office365

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Фото: youtube.com/Microsoft Office 365
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Компания Microsoft обновила иконки приложений пакета Office365 впервые за пять лет. Об этом говорится в официальном блоге компании.

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В дизайне иконок разработчики придерживались принципов простоты и гармонии, а также старались выбирать смелые и дружелюбные цвета.

«Мы хотели, чтобы визуальный язык эмоционально резонировал с поколениями, чтобы он выигрышно смотрелся на всех платформах и устройствах и отражал динамическую природу продуктивности», — написал официальный представитель компании.

Особое внимание пользователей привлекла иконка приложения Microsoft Word, страницу с текстом на ней теперь заменил квадрат с голубыми полосами, которые символизируют строки текста.

23 ноября компания Facebook сообщила, что разработчики собираются упростить интерфейс приложения для обмена мгновенными сообщениями Messenger и оставить в нем всего три вкладки вместо девяти.

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