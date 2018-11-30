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Порошенко призвал молиться за задержанных после провокации моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан молиться за моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. Об этом он написал в пятницу, 30 ноября, в Twitter.

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25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. 

Между тем Киев утверждает, что Россия атаковала украинские корабли. На фоне этого инцидента президент Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней, до 26 декабря. Однако фактически закон о военном положении вступил в силу с 28 ноября.

Кроме того, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.

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