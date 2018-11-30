Туск заявил о готовности Евросоюза к любому сценарию Brexit

Лондон окажется перед выбором покинуть Евросоюз без соглашения («жесткий Brexit») или вовсе отказаться от Brexit, если британский парламент на заседании 11 декабря не одобрит утвержденное ЕС соглашение. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в Буэнос-Айресе, где проходит саммит «большой двадцатки».

«Если эта сделка будет отклонена, остается одна альтернатива: «жесткий Brexit» или отказ от Brexit», — цитирует Туска ТАСС 30 ноября. Он также подчеркнул, что достигнутое Брюсселем и Лондоном соглашение — единственно возможное.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

После Brexit, начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания, по сути, должна будет выполнять все обязанности стран-участницы ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, однако королевство перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Также в это время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit, и отметила, что данный шаг позволит стране двигаться дальше.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.